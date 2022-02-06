خاص| إيناس عزالدين: مصر ستفوز على السنغال في الوقت الإضافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة إيناس عز الدين، عن توقعاته لمباراة المنتخب الوطني أمام منتخب السنغال، المقرر إقامتها اليوم الأحد في تمام التاسعة مساء، في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقالت إيناس في تصريح خاص لمصراوي، إنها تتوقع فوز مصر بكأس أمم أفريقيا، لتصبح هذه البطولة الثامنة في تاريخ المنتخب.

وتابعت: "إن شاء الله مصر هتفوز بنتيجة واحد صفر في الوقت الإضافي، وتكون مباراة مشرفة لمنتخبنا الوطني".

يذكر أن منتخب مصر فاز في المباراة الماضية بالدور نصف النهائي على نظيره الكاميروني، بركلات الترجيح بنتيجة 3/1، ليتأهل بعدها لنهائي أمم أفريقيا، بينما فاز منتخب السنغال على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 3/1 ليتأهل أيضا إلى المباراة النهائية.