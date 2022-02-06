وفاة والدة الملحن عصام إسماعيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الملحن عصام إسماعيل، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة والدته اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.

وكتب "إسماعيل": "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أمي في ذمة الله، ربنا يرحمها ويغفر لها يا رب العالمين بحق سيدنا محمد صل الله عليه وسلم وآل بيته الطاهرين".

وقام عدد من نجوم الفن بالدعاء لوالدة الملحن الراحل، أبرزهم: عايدة غنيم، صبحي خليل، الشاعر أيمن بهجت قمر، وآخرون.

يذكر أن أبرز ألحان عصام إسماعيل: "مش أي حد، احلف، قالي قلبي لك، حب عمري، الحب حلو، يا ليل يا عيني، تعالي هنا، حلوين" وغيرها من الأغاني.

كما شارك عصام إسماعيل في عدد من الأعمال الفنية، كان آخرها مسلسل "أبو العريف" الذي عرض عام 2016.