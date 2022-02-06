كرة السلة… منتخب لبنان الى دبي للمشاركة في البطولة العربية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ 36 دقيقة

غادرت بعثة منتخب لبنان للرجال بكرة السلة اليوم الى دبي (الامارات العربية المتحدة) للمشاركة في البطولة العربية ال24 للمنتخبات التي ستقام بين 8 و16 شباط الحالي.

وفي ما يلي اسماء اعضاء البعثة: غازي بستاني (رئيسا)، جاد الحاج (مدربا)، الصربي ماركو فيليبوفيتش (مساعدا للمدرب)، خليل نصار (معالجا فيزيائيا)، ايلي نصرالله (لوجستيا)، سيرجيو كساب (حكما دوليا)، عزيز عبد المسيح، جيمي سالم، أتير ماجوك، أمير سعود، سيرجيو درويش، كريم زينون، جاد خليل، علي منصور، علي حيدر، كريستوف خليل، هايك كوكجيان وعلي مزهر (لاعبين).

ومن المتوقع أن يلتحق بالبعثة في دبي اللاعبان وائل عرقجي ويوسف خياط، كما سيلتحق بها مدرب اللياقة البدنية ايلي بو موسى الموجود في دبي بعد ثبوت ايجابية فحص “كورونا” لمدرب اللياقة البدنية متري حبيب.