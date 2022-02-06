شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة مصر والسنغال.. فنانون مهووسون بتشجيع المنتخب من المدرجات "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من السعادة والبهجة تعم على المصريين والعرب بعد تغلب منتخب مصر على كل فرق أمم أفريقيا ليصل إلى نهائي أمم أفريقيا في المباراة المرتقبة اليوم الأحد، المقامة في الكاميرون والتي تجمع منتخب مصر ومنتخب السنغال، وهى المباراة التي يتابعها المصريين والعرب بل والعالم كله لمعرفة من سيفوز بكأس أمم أفريقيا، ولا يختلف الحال على الفنانين الذين يحرصون دائما على تشجيع بلدهم في كل مكان وكل وقت، خاصة وأن المنتخب حقق الفوز في العديد من المباريات القوية والهامة خلال هذه البطولة.

لا يقتصر حب الفنانين على دعم ومساندة منتخب مصر من أمام شاشة التلفاز فقط، فهناك بعض الفنانين مهووسون بكرة القدم ويذهبون إلى المباريات لمشاهدتها من داخل المدرجات، كما انهم يصطحبون أسرهم وأولادهم في بعض الأوقات، ويمكن عدم حضورهم هذه المرة هو بسبب أن البطولة تقام في الكاميرون ولكن خلال المباريات السابقة التقطوا العديد من الصور التذكارية احتفالا بالمنتخب المصرى، وربما يسافر بعضهم إلى الكاميرون لمساندته من داخل الملعب.

وبدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة بعد خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل المنتخب الوطنى ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفى دور الـ 16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ثم المنتخب الكاميروني بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية، ليضرب الفراعنة موعداً مع السنغال في المباراة النهائية.



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