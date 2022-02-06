شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة وصبا مبارك وعائشة بن أحمد ينعين الطفل المغربى ريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من النجوم والفنانين على تقديم واجب العزاء والدعم للشعب المغربي، بعد وفاة الطفل ريان، بعد خروجه بلحظات من البئر الذي ظل حبيسه لمدة خمسة أيام متواصلة، حيث عبرت الفنانة صبا مبارك عن حزنها بقلب مكسور بجانب صورة ريان، من خلال ستوري الإنستجرام الخاص بها، في حين نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة ريان وعلقت عليها بـ"الصبر يا ربي برشا وجيعة".

في حين علق الفنان هاني سلامة علي صورة ريان من خلال ستوري إنستجرام الخاص به قائلا: "الله يرحمك يا ريان ويصبر أهلك".