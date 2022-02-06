شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة وصبا مبارك وعائشة بن أحمد ينعين الطفل المغربى ريان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من النجوم والفنانين على تقديم واجب العزاء والدعم للشعب المغربي، بعد وفاة الطفل ريان، بعد خروجه بلحظات من البئر الذي ظل حبيسه لمدة خمسة أيام متواصلة، حيث عبرت الفنانة صبا مبارك عن حزنها بقلب مكسور بجانب صورة ريان، من خلال ستوري الإنستجرام الخاص بها، في حين نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة ريان وعلقت عليها بـ"الصبر يا ربي برشا وجيعة".
في حين علق الفنان هاني سلامة علي صورة ريان من خلال ستوري إنستجرام الخاص به قائلا: "الله يرحمك يا ريان ويصبر أهلك".
وعلى أثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس السبت، اتصالاً هاتفيًا مع السيد خالد أورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر.
وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب جلالة الملك، نصره الله، عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكل أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، في فقدان فلذة كبدهم.
وقد أكد جلالته، أنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيًا مرضيًا.
كما عبر جلالته، حفظه الله، عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات والقوات العمومية، والفعاليات الجمعوية، وللتضامن القوي، والتعاطف الواسع، الذي حظيت به أسرة الفقيد، من مختلف الفئات والأسر المغربية، في هذا الظرف الأليم.