شكرا لقرائتكم خبر عن أمل رزق تظهر ضيفة شرف فى مسلسل "دايما عامر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة أمل رزق، أنها تشارك كضيفة شرف فى حلقة ضمن أحداث مسلسل "دايمًا عامر" بطولة الفنان مصطفى شعبان ولبلبة وعمرو عبد الجليل وأحمد الشامى وكريم عفيفى ولمى كتكت ابنتها، وعدد من الفنانين ومن إخراج مجدى الهوارى.

وأعربت أمل رزق في تصريحات لـ"الخليج 365" عن سعادتها بتعاونها لأول مرة مع مجدى الهوارى الذى يتميز بحرصه الشديد على ظهور الممثل بأفضل شكل، كما أعربت عن سعادتها أيضًا بالعمل مع الفنانة لبلبة التي تفاجأت بطيبة شخصيتها داخل اللوكيشن خاصة أن مشاهدها تجمعها بها مشيرة إلى أنها لن تجمع بينها وبين الفنان مصطفى شعبان مشاهد فى العمل التى تتوقع له نجاح كبير خلال عرضه فى موسم رمضان المقبل.

ويلعب مصطفى شعبان، خلال المسلسل دور "الأستاذ عامر" - مشرف اجتماعى في مدرسة، بينما تؤدى الفنانة لبلبة دور "الأستاذة زهرة" - مديرة المدرسة، بينما يقوم الفنان عمرو عبد الجليل بدور "مستر أبو الوفا"، كما تشارك ميرنا نور الدين بدور "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، ويقدم كريم عفيفي دور "مستر نوفل"، وسما إبراهيم "ميس همت"، وأحمد الشامي "مستر شريف"، والمسلسل من كتابة مجموعة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح.





وقالت مؤخرًا الفنانة أمل رزق فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنها اعتذرت عن مسرحية "زقاق المدق" بعد نجاح عرضها على مسرح محمد عبد الوهاب فى الإسكندرية، حيث عرضت هناك على مدار شهر كامل، وبالتحديد خلال شهر سبتمبر الماضى.





وأضافت أنها سعيدة بردود الأفعال التي تلقتها على الشخصية التي تقدمها في المسرحية من أصدقائها في الوسط الفنى وخارجه، حيث بذلت فيها مجهودا كبيرا، مشيرة إلى أنها خلال الأيام المقبلة تعلن عن مشروعها السينمائى مع عدد من النجوم بالإضافة إلى تحضيراتها لأكثر من عمل فنى.

مسرحية "زقاق المدق" شارك فى بطولتها بجانب أمل رزق كل من دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.