كبرت وأصبحت نُسخة عن والدتها.. جمال إبنة نانسي عجرم الصغرى في عيد ميلادها يلفت أنظار المتابعين! – شاهدوا بالصور كيف بدت

كتب امير فتحي في الأحد 6 فبراير 2022 02:56 مساءً - في أجواء عائلية لطيفة، احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بميلاد ابنتها الصغرى «ليا» التي أكملت عامها الثالث.

وشاركت نانسي متابعيها على حسابها الرسمي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصور من الحفل، نقلت من خلالها الأجواء الجميلة حيث ظهرت فيها برفقة زوجها الدكتور فادي الهاشم وبناتها إيلا وميلا وليا

وكانت الأجواء طفولية بعد تزيين المكان بالألعاب والبالونات الملوّنة والشخصيات الكرتونية… وأرفقت نانسي الصور بتعليق كتبت فيه: “كل سنة وإنتي فرحة البيت ودقّات قلبه.. عيد ميلاد سعيد يا ليا”.

وتفاعل المتابعون وروّاد مواقع التواصل بشكل واسع مع الصور وتم تداولها عبر صفحات محبّي النجمة اللبنانية، وتغزلوا بجمال الطفلة، وأكدوا الشبه الكبير بينها وبين والدتها، وتمنّوا لها الفرح والعمر الطويل.

أحدث نشاطات نانسي عجرم

في سياق آخر كانت النجمة اللبنانية قد شاركت في إحياء حفل Joy Awards بالمملكة العربية السعودية وقدمت إحدى الفقرات الغنائية بالحفل، كما أنها خطفت الأنظار بمجرد مرورها على السجادة البنفسجية، وشاركت الجمهور على انستجرام وقتها بصور ولقطات لها من الحفل وعبرت عن مدى سعادتها للمشاركة به.

وعاشت نانسي عجرم عاشت في الفترة الماضية حالة نشاط فني، حيث أحيت أكثر من حفل غنائي، ومن بينها حفل ليلة رأس السنة 2022، كما ودعت عام 2021 ونشرت عدة صور وثقت من خلالها لحظة عائلية مميزة لها مع بناتها وزوجها فادي الهاشم في جلسة تصوير جديدة وتمنت للجميع السعادة في العام الجديد.

نانسي عجرم تتفاعل مع مأساة الطفل المخطوف «ريان كنعان»

من ناحية أخرى، تفاعلت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، مع قضية تحرير الطفل ريان كنعان، الذي تعرض لعملية خطف من قبل مجهولين في منطقة حالات بقضاء كسروان.

ونشرت الفنانة رسالة عبر تغريدة في موقع «تويتر» شكرت فيها الأجهزة الامنية، قائلة: “جهود القوى الأمنية بلبنان وبالظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها جبارة. بحيي العناصر اللي حرروا الطفل ريان كنعان بعملية نوعية مبارح. أمن الناس خط أحمر!! وكل الدعم لإلكن”.

وكان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أعلن أن القوى الأمنية تمكنت من تحرير الطفل ريان كنعان، الذي تعرض قبل أيام لعملية خطف من قبل مجهولين في منطقة حالات في قضاء كسروان.

وكشفت إدارة المعلومات لقناة “الجديد” اللبنانية أن شخصين يستقلان سيارة من نوع “بيكانتو” رمادية اللون أقدما على اختطاف الطفل كنعان من منطقة حالات – جبيل، وتوجها به الى جهة مجهولة، مشيرة إلى أن عملية الخطف تمت بينما كان الطفل بصحبة والدته في أحد الأسواق.

وقالت إن والد الطفل محدود الدخل وليس ميسورا، وهو يعمل لدى محل مجوهرات وليس كما أشيع أنه صاحب المحل. وحسب المعلومات طلب الخاطفون فدية تقدر بـ250 ألف دولار أمريكي.

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