هالة صدقي للطفل ريان: كان نفسي تكبر ومبروك عليك السماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الفنانة هالة صدقي الطفل المغربي ريان، الذي رحل فور تمكن الجهات المختصة من إخراجه من البئر الذي سقط فيه بعد مرور حوالي 5 أيام.

ونشرت هالة صورة مرسومة له، معلقة "معلش يا حبيبي كان عندي أمل لآخر دقيقه إنك تفضل حي، مع إني من الصبح عارفة إنه مستحيل تفضل خمس أيام في بئر، الحمد لله على كل شيء".

وتابعت "ومبروك عليك السماء ونجاحك في انك تجمع حب واهتمام الوطن العربي كله، عرفت تعمل اللي ما عرفوش يعملوه سياسيين كتير، عزائي انك تخلصت من الخوف والألم بس كان نفسي تكبر وتعرف قد إيه حبناك، الله يرحمك يا حبيبي يا ملاك".

وسقط الطفل ريان في بئر عمقه 32 مترًا يوم الثلاثاء الماضي، قرب مدينة شفشاون شمالي المغرب.

وخاضت فرق الإنقاذ المغربية، جهودها لإتمام عملية معقدة على أمل إغاثة الطفل، ومدت فرق الإغاثة بدون توقف، الطفل بأنابيب الأوكسجين.

وأحضرت السلطات المغربية، سيارة إسعاف وطائرة مروحية مجهزة للإنعاش، من أجل نقل الطفل ريان إلى المستشفى على وجهة السرعة، بمجرد التمكن من إخراجه، قبل إعلان وفاته رسميا مساء امس السبت.