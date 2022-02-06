حملت رسائل إلى ساديو ماني وكيروش وجساما.. تفاصيل أغنية "هنعدي السنغال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره السنغالي اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب "أولمبيه" في مدينة ياوندي بنهائي أمم أفريقيا، ومع إقتراب موعد المبارة أطلقت قناة "القاهرة والناس"، أغنية لتحفيز لاعبي مصر تحت عنوان "هنعدي السنغال".

وجاءت كلمات الأعنية التي طرحت عبر صفحة قناة "القاهرة والناس" في موقع فيسبوك، كالتالي: "جايين بعد ما عدينا الكاميرون في الكاميرون، صادين كورتين بجباسكي المفتري الفرعون، لعبين برجولة وفرقة تشرف فين ما تكون".

وتابعت: "على مين يا جساما هتعمل لقطة، مع ايتو يا حبيبي كشفنا الخطة".

وفي رسالة إلى نجم السنغال "ساديو ماني"، قالت: "رايحين على الغابة نقابل في اسود السنغال، نازلين بوحوشنا وكل رجالنا حقيقي تقال، ناويين وبإذنه هنقدر ونعدي السنغال، يا (ماني) ما تقولي هتعمل إيه؟، في (عاشور) هتعدي بايه وازاي؟".

وإلى لاعبي المنتخب تابعت: "عايزين تجيبولنا الكاس فرحوا ال100 مليون، راجعين أسياد أفريقيا خلاص رجعوا بجنون، عاملين السيرك خلاص نصبوه هناك في الكاميرون، عايزين تجيبولنا الثامنة خلاص، والكاس فرعوني اسالوا حواس".

وعن ما حدث في مباراة الكاميرون، مع اللاعب محمد شريف، قالت الأغنية: "يا كيروش مش صح اللي انت عملته في شريف، معقول ينزل يطلع في ثواني يا لطيف".

واختتمت: "يا وحوش فاضل على الفرحة خلاص تخاطيف، قافشين في الثامنة هاتوهالنا عايزين الكاس قدامنا".

وكانت قناة "القاهرة والناس"، قد أطلقت أغنية بعنوان "هنعدي الكاميرون"، قبل ساعات من موعد مباراة مصر والكاميرون، التي أقيمت الخميس الماضي، وحسمها المنتخب المصري بركلات الترجيح.