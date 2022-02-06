برلنتي عامر تعلن انفصالها عن سعد الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة برلنتي عامر، انفصالها عن الفنان سعد الصغير، بعد زواج دام لمدة عام.

وكتبت "برلنتي" عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير، تم الانفصال بيني وبين سعد، طلاق نهائي".

وكانت برلنتي عامر قد أعلنت زواجها من الفنان سعد الصغير في شهر فبراير الماضي، دون أن ينفصل "الصغير" عن زوجته "أم أولاده".

من ناحية أخرى يشارك سعد الصغير، في بطولة مسرحية "كازانوفا" التي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

مسرحية "كازانوفا" بطولة: حسن الرداد، عمرو يوسف، نسرين طافش، هالة فاخر، ياسر الطوبجي، حمدي الميرغني، سعد الصغير، وهي من إنتاج حمدي بدر.