إيرادات السبت.. "حامل اللقب" يحافظ على الصدارة و"لعبة شيطان" الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 8 أفلام، هي: "تماسيح النيل"، "لعبة شيطان"، "الجريمة"، "من أجل زيكو"، "قمر 14"، "الكاهن"، "11:11"، و"حامل اللقب"، وحققت الأفلام الثمانية مجتمعة أمس السبت 5 فبراير إيرادا بلغ مليونا و557 ألفا و67 جنيها، موزعة على النحو التالي..

حامل اللقب

احتل فيلم "حامل اللقب" صدارة إيرادات شباك التذاكر محققا 473 ألفًا و464 جنيها.

حامل اللقب فيلم من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني، وأحمد فتحي، وعماد رشاد، ومحمد سلام، ومحمد ثروت وليلى عز العرب ودنيا ماهر، إخراج هشام فتحي.

الجريمة

جاء في المركز الثاني فيلم "الجريمة"، وحقق 430 ألفًا و710 جنيهات.

الجريمة قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، محمد جمعة، نبيل عيسى.

من أجل زيكو

وذهب المركز الثالث لفيلم "من أجل زيكو"، محققًا 404 آلاف و297 جنيها.

"من أجل زيكو" تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود.

11:11

أما المركز الرابع فكان من نصيب فيلم "11:11"، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 104 آلاف و377 جنيها.

"11:11" تأليف ياسر عبدالباسط، إخراج كريم أبو زيد، بطولة إياد نصار، غادة عادل، محمد الشرنوبي، معتز هشام، هند عبدالحليم، إنجي المقدم.

تماسيح النيل

حصل على المركز الخامس فيلم "تماسيح النيل"، بعد تحقيقه 93 ألفًا و294 جنيها.

"تماسيح النيل" تأليف لؤي السيد، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة خالد الصاوي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، هنادي مهنى، سوزان نجم الدين.

قمر 14

في المركز السادس يأتي فيلم "قمر 14"، والذي حقق 37 ألفًا و779 جنيها.

"قمر 14" تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، خالد أنور، أحمد مالك.

الكاهن

وحصل على المركز السابع فيلم "الكاهن"، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 12 ألفا و80 جنيها.

الكاهن تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة إياد نصار، حسين فهمي، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، درة.

لعبة شيطان

وفاز فيلم "لعبة شيطان" بالمركز الثامن، محققًا 1066 جنيها.

"لعبة شيطان" تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، إخراج إبرام نشأت، بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح.