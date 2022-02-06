"تركت لنا درسا عظيما" سميرة سعيد تعلق على وفاة الطفل المغربي ريان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعربت المطربة سميرة سعيد عن حزنها، لوفاة الطفل المغربي ريان، عقب خروجه من البئر، بعد أن أمضى 5 أيام عالقا داخله على عمق 32 مترا تحت الأرض.

المطربة سميرة سعيد، عبرت عن حزنها، من خلال صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "ريان رحمك الله، كان لدي أملاً كبيراً في بقائك لكن تركتنا وتركت لنا درساً عظيماً".

وتابعت: "لأنك أيقظت فينا إنسانيتنا.. وأدركنا أن العالم بأسره يستطيع أن تتحرك مشاعره وتهتز قلوبه لمحنة طفل، وعزائي الكبير للأسرة المكلومة، حزينة جدا".

وسقط الطفل ريان في بئر عمقه 32 مترًا يوم الثلاثاء الماضي، قرب مدينة شفشاون شمالي المغرب.

وخاضت فرق الإنقاذ المغربية، جهودها لإتمام عملية معقدة على أمل إغاثة الطفل، ومدت فرق الإغاثة بدون توقف، الطفل بأنابيب الأوكسجين.

وأحضرت السلطات المغربية، سيارة إسعاف وطائرة مروحية مجهزة للإنعاش، من أجل نقل الطفل ريان إلى المستشفى على وجهة السرعة، بمجرد التمكن من إخراجه، قبل إعلان وفاته رسميا مساء امس السبت.