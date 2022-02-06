أول تعليق من حمو بيكا على هجوم الفنانة شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق مغني المهرجانات حمو بيكا، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، على تصريحات الفنانة شمس ببرنامج "نص الكلام" المعروض على قناة النهار.

وقالت شمس مع الإعلامية راغدة شلهوب: "لما قالولي بيكا بيقول شمس معرفهاش، أنا بقالي 25 سنة بمثل عيب عليك، الفن له أصول ممكن مكونش موهوبة بس عندي أخلاق الفن انت أصلا مش موهوب عيب".

ورد "بيكا" على كلام شمس قائلا: "ردا على تصريح الفنانة شمس بالإساءة لي في برنامج ما، أنا عمري في حياتي أستاذة شمس ما قلت إنس مش عارفك، باللعكس انا عارفك وبحبك جداً".

وتابعت: "لو وصل لحضرتك أي كلمة منسوبة عني فأنا من على صفحتي الرسميه بقول لحضرتك إني عمري ما قلت كده، وأنا بحبك جداً وعارفك وبحترمك جداً، وشكراً جداً على كلامك عني، وإنتي على دماغي من فوق وليكي كل الاحترام والتقدير لحضرتك".

وهاجمت الفنانة شمس، مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وقالت ردًا على سؤال راغدة عن سبب غضبها من حمو بيكا: "هو أصلا مين حمو بيكا، مظنش إن هو اسكندراني. محصلش حاجة مينفعش يحصل بيني وبينه حاجة، كان بيعمل مسلسل المخرج بتاعه كان لسه عاملي فيلم اسمه (المعهودة) وطلبوني في المسلسل اعتذرت، حسيت النقابة رافضة نشتغل فاعتذرت