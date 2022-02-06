وليد توفيق يحتفل مع أفراد عائلته: شاهدوا جمال أولاده في ظهور نادر وشبه صادم بين إبنته ووالدتها جورجينا رزق ملكة جمال لبنان!

كتب امير فتحي في الأحد 6 فبراير 2022 12:40 مساءً - تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من إحتفال النجم اللبناني وليد توفيق بعيد ميلاده مع أفراد عائلته، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، شهدت ظهور زوجته جورجينا رزق ملكة جمال الكون السابقة، ونجليه “نورهان” و”الوليد” الذي بدا نُسخة من والده في شبابه.

كما بدت نورهان، ابنة الثنائين بجمال ساحر في اللقطة التي جمعتها بأفراد عائلتها، وسارع الكثيرون الى تشبيه جمالها بوالدتها جورجينـا رزق.

ومن النادر ان ينشر وليد توفيق صورا لزوجته جورجينـا رزق وولديهما حيث يحرصون على الإبتعاد عن الأضواء.

وليد توفيق وزوجته جورجينا رزق وولديهما الوليد ونورهان

الصورة الأولى لإبن جورجينا رزق البكر

وكان النجم اللبناني وليد توفيق قد فاجأ متابعيه في وقت سابق عبر انستجرام بكشفه لأول مرة عن صورة “عليّ” نجل زوجته ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق من زوجها الأول.

ونشر وليد توفيق صورة عبر حسابه على انستغرام ضمت كل من ولديه “الوليد ونورهان” من زوجته ملكة جمال الكون جورجينا رزق، ويتوسطهما الشاب “علي” وهو النجل البكر لجورجينا من زوجها الأول علي حسن سلامة الّذي لقي حتفه قتلا عام 1979، ولهذا السبب يطلق البعض على ملكة جمال الكون السابقة لقب “أم علي”.

وعلّق وليد توفيق على الصورة قائلا “المال والبنون زينة حياة”، وتعتبر المرة الأولى التي يظهر فيها الشاب “علي” على الأضواء حيث لم يسبق ان نشرت والدته او زوجها وليد توفيق أي صورة له، وبدا بأن الشاب لا يشبه والدته حيث يتمتع بملامح سمراء.

يُذكر أن وليد توفيق تزوج عام 1990م من جورجينا رزق ملكة جمال الكون، وصرح الفنان في أحد حواراته الصحفية أنه كان زواجًا عرفيا لمدة 7 سنوات، بعد وفاة زوجها بالإضافة لظروف خاصة، ولكنهما أعلن زواجهما الرسمي بمجرد اتخاذهما قرار الإنجاب ثم رزقا بنجليهما :” الوليد و”نورهان”

وليد توفيق يستعد لطرح «دكتور في الحب»

من ناحية أخرى، طرح النجم اللبنانى وليد توفيق برومو كليب أحدث أغانيه “دكتور فى الحب” بتوقيع المخرج جاد شويرى، وظهر توفيق خلال البرومو وكأنهم يصورون فيلما سينمائيا ويجسد شويرى دور المخرج بالكليب.

وكانت آخر أعمال المطرب اللبنانى وليد توفيق أغنية “يا قلب حاجى تعن”، وهى من كلمات الدكتورة نادين أسعد والحان وليد توفيق وتوزيع شيرو، والأغنية من اللون الطربي اللبناني.

كما احتفل النجم اللبنانى وليد توفيق بعيد ميلاد النجم سلطان الطرب جورج وسوف 60 حيث فاجأوه على مسرح حفله الأخير في دبي على أنغام أغنية وليد توفيق الشهيرة «أنزل يا جميل عالساحة».

وكشف وليد توفيق عن عشقه للفنان محمد سعد، وذلك على خلفية لقائهما معا مؤخرًا فى فيديو نشره وليد توفيق من خلال حسابه على موقع “إنستجرام”، أكد فيه عشقه الكبير لـ اللمبى، كما بادله محمد سعد نفس الروح، مؤكدًا مدى محبته الشديدة له.

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