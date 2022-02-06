فن ومشاهير

هند القحطاني: “تتوقعون اليسا تعرفني؟”.. فيديو

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كتب امير فتحي في الأحد 6 فبراير 2022 12:40 مساءً - عبرت المشهورة عن اعجابها و”عشقها” للفنانة اليسا متسائلة ان كانت النجمة اللبنانية تعرفها.

وظهرت هند القحطاني في سيارتها وهي تستمع لاحدى اغاني اليسا وقالت “تستاهل اليسا احبها اعشقها واعشق صوتها واعشق كل تفاصيلها”.

ثم تابعت متسائلة “تتوقعون اليسا تعرفني؟” لتجيب نفسها “انا متوقع اكيد الا ما مرت عليها ما انا دايم تراند”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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