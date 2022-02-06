هند القحطاني: “تتوقعون اليسا تعرفني؟”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 6 فبراير 2022 12:40 مساءً - عبرت المشهورة السعودية هند القحطاني عن اعجابها و”عشقها” للفنانة اليسا متسائلة ان كانت النجمة اللبنانية تعرفها.

وظهرت هند القحطاني في سيارتها وهي تستمع لاحدى اغاني اليسا وقالت “تستاهل اليسا احبها اعشقها واعشق صوتها واعشق كل تفاصيلها”.

ثم تابعت متسائلة “تتوقعون اليسا تعرفني؟” لتجيب نفسها “انا متوقع اكيد الا ما مرت عليها ما انا دايم تراند”.