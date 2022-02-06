أصالة: “الفاضي يعمل قاضي”.. هل ردّت على هجوم أنغام عليها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفضت النجمة السورية أصالة نصري الرد على بعض الانتقادات الموجهة لها، ووصفت المنتقدين قائلة: “الفاضي يعمل قاضي”.

وغرّدت أصالة عبر حسابها بموقع تويتر قائلة: “ما عندي وقت رد على أقليّه ترى في الإنتقاد طريقه للتعبير.. وبالتّالي بشوف المُنتقد فاضي مو ملاقي شي يشغله وعلى قول ستّي الله يرحمها ( الفاضي بيعمل قاضي) الله يشغلنا بالعمل وبإسعاد حالنا والنّاس ليكون لحياتنا معنى.. نهاركم سعيد”.

وعلى الفور رأى البعض أن التغريدة تمثل أول رد غير مباشر على تصريحات صديقتها المقربة سابقا أنغام، التي كشفت فيها سبب عدم قبولها اعتذار اصالة، ووصفت ما فعلته بالإساءة المتعمدة.

وكانت أنغام قد عبّرت أخيرًا عن رفضها الصلح مع أصالة في لقاء عبر راديو NRJ Egypt، وقالت أن أصالة تعمدت الإساءة لها، ومن الصعب أن تسامحها.