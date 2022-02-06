انسحاب يوسف الشريف ومحمد سعد من موسم دراما رمضان 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهت سريعا مبادرة تقاسم النجم يوسف الشريف والفنان محمد سعد بطولة عمل درامي واحد يعرض بموسم رمضان 2022، بعدما قررت الشركة المنتجة لمسلسل “جنهش” تأجيل تنفيذ الفكرة برمتها إلى موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023، وسط أنباء عن اختلاف وجهات النظر بين النجمين، علما أن كل الأخبار الواردة عن العمل كان مصدرها صاحب الفكرة والمخرج أشرف صلاح.

مسلسل “جنهش” ظلت كل تفاصيله غامضة، وتردد عبر لسان صاحب الفكرة والمخرج أشرف صلاح إنه قيد التحضير وسيجمع يوسف الشريف ومحمد سعد لأول مرة بموسم رمضان 2022، ولكن الشريف لم يؤكد الخبر أو ينفيه، واكتفى بإشارة عابرة عبر تويتر مطالبا جمهوره بعدم تداول أي أخبار تخصه طالما لم لتنشر رسميا عبر حساباته الموثقة.

يذكر أن يوسف الشريف شارك بموسم رمضان 2021 في اللحظات الأخيرة، وقدم بطولة مسلسل كوفيد – 25 في النصف الثاني من رمضان الماضي، وضم المسلسل العديد من الفنانين منهم آيتن عامر و أحمد صلاح حسني وميرنا نور الدين وإسلام جمال وإيناس كامل ومحمد مرزبان وراندا البحيري وعماد رشاد وعصام السقا ومحمود غريب، والمسلسل من تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

بينما اكتفى محمد سعد ببطولة المسلسل الإذاعي 29 يوم، مع الفنانة هنا الزاهد، وضم المسلسل العديد من الفنانين منهم إنعام سالوسة وياسر الطوبجي وحسام داغر ونهى صالح وعبير مكاوي وسحر كامل والمسلسل من تأليف مجدي الكدش، وإخراج علي مصيلحي.