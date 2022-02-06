مجدي أبوعميرة يكشف توقعاته لمباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، عن توقعاته لمباراة المنتخب الوطني أمام منتخب السنغال، المقرر إقامتها اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال أبو عميرة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إن شاء الله مصر هتكسب السنغال 2/1، واللي هيسجلهم محمد صلاح وتريزيجيه".

وحول رسالته للاعبي المنتخب الوطني، فأضاف مجدي أبوعميرة: "أتمنى من لاعبيتنا الإستمرار بنفس الروح التي لعبنا بها في المباريات الثلاثة الماضية لتحقيق الفوز والعودة بالكأس عشان تفرحوا الشعب المصري".

يذكر أن منتخب مصر فاز في المباراة الماضية بالدور نصف النهائي على نظيره الكاميروني، بركلات الترجيح بنتيجة 3/1، ليتأهل بعدها لنهائي أمم إفريقيا، بينما فاز منتخب السنغال على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 3/1 ليتأهل أيضا إلى المباراة النهائية.