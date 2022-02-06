أبطال "البحث عن علا" يرقصون على أغنية "الغزالة رايقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة ندا موسى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو يظهر فيه أبطال مسلسل "البحث عن علا" وهم يرقصون على السجادة الحمراء على نغمات أغنية "الغزالة رايقة".

وظهر في الفيديو كل من: هند صبري، ندا موسى، محمود الليثي، هاني عادل، بينما علقت "ندا" على الفيديو قائلة: "أسرة البحث عن علا تغني الغزالة رايقة".

مسلسل "البحث عن علا" يعرض على منصة نتفليكس، ويعتبر الجزء الثاني من المسلسل الشهير "عايزة أتجوز".

ويشارك في بطولة العمل: هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي، ندا موسى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: يسرا، خالد النبوي، فتحي عبدالوهاب، والعمل من إخراج هادي الباجوري.