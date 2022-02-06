بيلا حديد تبكي مجددًا.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت عارضة الأزياء الأمريكية، من أصل فلسطيني، ​بيلا حديد،​ صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها مجددًا وهي تبكي.

وأظهرت الصورة عين بيلا فقط والدمعة تنهمر منها.

وكانت بيلا قد أجرت حواراً مع صحيفة وول ستريت جورنال، تحدثت من خلاله عن الأزمة النفسية التي مرت بها العام المنصرم، وعن الراحة النفسية التي شعرت بها بعد أن كشفت للعلن معاناتها، من خلال المنشور والصور التي نشرتها على إنستغرام.

وقالت بيلا: “المنشور جعلني أقل وحدة؛ فقد تواصل الكثير من الأشخاص معي لإخباري بأنهم مروا بنفس الحالة”.

وتابعت حديثها بالقول: إن هدفها من مشاركة صورها الخاصة حينها، كان إيصال رسالة لأي شخص يعاني من أزمة نفسية، أن يعرف أن هذا طبيعي؛ فليس وحده من يعاني.

وكانت بيلا حديد وفي خطوة جريئة وصادمة لجمهورها، قد نشرت في نوفمبر المنصرم 2021 عدة صور لها وهي منهارة وتبكي، وذلك لتكشف للجميع أنها ليست دائماً في أسعد لحظات حياتها، وأنها تعاني من القلق النفسي.