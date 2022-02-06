أيمن زيدان يعود إلى الكوميديا.. فما هو جديده؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم السوري أيمن زيدان عن أسباب عودته للكوميديا بعد غياب طويل عنها لافتاً إلى أن نص مسلسل “الفرسان الثلاثة” واقترابه من هموم ومشاكل الناس هو الذي دفعه لذلك.

ونشر أيمن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صوراً من كواليس العمل الذي يجري تصويره في العاصمة السورية دمشق وظهر فيها برفقة عدد من نجوم العمل ومنهم جرجس جبارة وجمال العلي بينما تشاركه بطولة المسلسل النجمة السورية شكران مرتجى.

وقال أيمن في تعليقه على الصور: “مضى وقت طويل لم تتوافر فيه شروط اقترابي من العالم الكوميدي في الدراما التلفزيونيه …ربما الآن في مسلسل ” الفرسان الثلاثة ” الذي كتبه الصديق محمود الجعفوري ويخرجه الشاب الموهوب علي المؤذن استطيع ان اقارب ماأراه محاولة لتقديم مسلسل كوميدي يتصدى لأوجاع الناس البسطاء أولئك الذين يصارعون بنبل كل التحديات المجتمعية والاقتصادية”.

وأضاف أيمن: “المسلسل من انتاج مؤسسة الانتاج التلفزيوني وباكورة إنتاجاتها في إدارتها الجديدة ويشاركني بطولته مجموعة من الاصدقاء الفنانين الذين اعتز بالعمل معهم وكذلك كادر تقني وفني شاب مليء بالحماسة …ومن المتوقع ان يعرض في شهر رمضان وكل الأمل ان يوفقنا الله في مقاربة طموحنا بإنجاز عمل كوميدي هام”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع على السوشال ميديا مع عودة أيمن للكوميديا معبرين عن اشتياقهم لرؤيته في عمل كوميدي بعد غياب طويل.

من جهة أخرى سيكون أيمن حاضراً في رمضان 2022 ببطولة الموسم الثاني من مسلسل “الكندوش” من تأليف حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين.