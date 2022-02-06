جورج وسوف بأوّل رد على شائعة وفاته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد سلطان الطرب جورج وسوف أن صحته جيدة وقال: الحمد لله صحتي بألف خير”. ورداً على الشائعات التي تناولت خبر وفاته ومرضه وعدم قدرته على الغناء قال الوسوف في حديث لبرنامج “ET بالعربي”: “مهما كانت الشائعة تبقى شائعة وبالتأكيد هناك ضريبة للنجاح والشهرة وأنا بألف خير”.

ولفت جورج أنه اعتاد على سماع الشائعات ولم ينزعج من الموضوع وأضاف: “المهم ما يتعبوا وما يزهقوا من الشائعات”. وأكد جورج أنه أشرف على مسلسل “مسيرتي” وأن هدفه إيصال رسائل صغيرة من خلال العمل لافتاً إلى أنه لم يتناول كل تفاصيل مسيرة حياته كونها كثيرة جداً”.

وكانت العديد من الشائعات قد تناولت الفنان جورج وسوف وحالته الصحية خلال الفترة الأخيرة.

وكان جورج قدم تألقاً خلال الصيف الماضي بعدد من الحفلات والمهرجانات ومنها حفله في موسم الرياض وحفل مهرجان جرش وحفل رأس السنة.

وأطلق النجم جورج وسوف في صيف 2021 أغنيته “ياه عالزمن” من كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين بينما الفيديو كليب من إخراج فادي حداد وإنتاج “لايف ستايلز ستديو”.