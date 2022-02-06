ميريام فارس في “إكسبو دبي”.. ملكة المسرح والتألق!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على أنغام الإيقاعات الشبابية والاستعراضات الغنائية المتميزة، أحيت ملكة المسرح ميريام فارس حفلاً فنيًا كبيرًا على مسرح حديقة اليوبيل في “إكسبو 2020 دبي”، مساء 5 فبراير الحالي.

وقدّمت ميريام فارس خلال الحفل باقة رائعة من أغنياتها بمختلف اللهجات العربية وأيضًا الخليجية، والتي نالت تفاعلاً مميزاً وسط حضور جماهيري كبير في الحدث العالمي الأضخم.

تألقت ميريام في الحفل ضمن سلسلة “سهرات إكسبو” بحضورها الرائع وشخصيتها المميزة وحركاتها الراقصة المفعمة بالحيوية على خشبة المسرح، وتفاعل الجمهور مع الأغنيات التي قدّمتها على المسرح، ومنها “قومي رقصي”، و”كيفك أنت”، و”واحشني ايه”، و”خلاني”، و”أنا والشوق”، بالإضافة إلى أغنيتها الأمازيغية الجديدة “معليش” التي حققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة على “يوتيوب” في غضون أسبوع من إطلاقها.

وعبّرت ميريام عن سعادتها لإحياء هذا الحفل وسط محبيها في الإمارات، وعلى مسرح اليوبيل الرائع في هذا الحدث الضخم الذي يجمع جمهور من مختلف جنسيات العالم في مكان واحد، معتبرة أن فرصة الغناء في السهرات الفنية بـ”إكسبو” تدعم رسالتها الدائمة بنشر السعادة.

يذكر أن ميريام فارس قد عرض لها منذ فترة فيلم وثائقي عن حياتها على منصة نتفليكس العالمية بعنوان “ميريام فارس: الرحلة”، وقد وثّقت من خلاله تجربتها مع عائلتها أثناء فترة الحجر الصحي.