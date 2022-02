الترشيحات النهائية لجوائز البافتا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون بافتا – Bafta عن قوائم الترشيحات النهائية الكاملة حيث تصدر فيلم “Dune” القائمة بـ 11 ترشيحًا، يليه فيلم “The Power of the Dog” من إخراج جين كامبيون بـ 8 ترشيحات، وفيلم “Belfast” لـ كينيث براناغ على 6 ترشيحات.

وكانت الأكاديمية قد أعلنت مؤخراً في بيان لها، أنها لن تمنح جوائز فخرية في حفل توزيع جوائز هذا العام، الذي سيجري يوم الأحد في 13 آذار/مارس 2022.

وأوضحت اللجنة في البيان أن اختيار الفنانين المكرّمين سيتم بعد تدقيق وفحص شديدين، نتيجة الانتقادات التي طالتها في وقت سابق بعد منحها جائزة للفنان البريطاني نويل كلارك، المتهم بسوء السلوك والتصرف، على الرغم من نفيه ذلك.

كما ورد في البيان: “نظراً للوقت اللازم لتنفيذ توصيات هذه المراجعة بشكل صحيح، فإن هذه الجوائز غير التنافسية، بما في ذلك الزمالة، لن تكون جزءاً من جوائز الأفلام أو حفلات توزيع جوائز الترفيه لهذا العام (2022)؛ لكننا سنقدم جوائز خاصة في حفل توزيع جوائز التلفزيون الخاص بنا في أيار (مايو) المقبل”.

وهذه قائمة الترشيحات الكاملة لجوائز بافتا 2022:

أفضل فيلم

Belfast

Don’t Look Up

Dune

Licorice Pizza

The Power of the Dog

الأفلام البريطانية المتميزة

After Love

Ali & Ava

Belfast

Boiling Point

Cyrano

Everybody’s Talking About Jamie

House of Gucci

Last Night in Soho

No Time to Die

Passing

أفضل فيلم بلغة غير الإنجليزية

Drive My Car

The Hand of God

Parallel Mothers

Petite Maman

The Worst Person in the World

أفضل فيلم وثائقي

Becoming Cousteau

Cow

Flee

The Rescue

Summer of Soul

أفضل فيلم رسوم متحركة

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs the Machines

أفضل مخرج

Aleem Khan عن فيلم “After Love”

Ryûsuke Hamaguchi عن فيلم “Drive My Car”

أودري ديوان عن فيلم “Happening”

بول توماس أندرسون عن فيلم “Licorice Pizza”

جين كامبيون عن فيلم “The Power of the Dog”

جوليا دوكورناو عن فيلم “Titane”

أفضل سيناريو

آرون سوركين عن فيلم “Being the Ricardos”

كينيث براناغ عن فيلم “Belfast”

آدم مكاي “Don’t Look Up”

زاك بالين عن فيلم “الملك ريتشارد – King Richard”

بول توماس أندرسون عن فيلم “Licorice Pizza”

أفضل سيناريو مقتبس

سيان هيدر عن فيلم “Coda”

Ryûsuke Hamaguchi عن فيلم “Drive My Car”

إريك روث ، جون سبايهتس ، دينيس فيلنوف عن فيلم “Dune”

ماجي جيلنهال عن فيلم “The Lost Daughter”

جين كامبيون عن فيلم “The Power of the Dog”

أفضل ممثلة

ليدي جاجا عن فيلم “House of Gucci”

الانا حاييم عن فيلم “Licorice Pizza”

إميليا جونز عن فيلم “Coda”

ريناتي رينزفي عن فيلم “أسوأ شخص في العالم – The Worst Person in the World”

جوانا سكانلان عن فيلم “After Love”

تيسا طومسون عن فيلم “Passing”

أفضل ممثل

عديل أختار عن فيلم “Ali & Ava”

ماهرشالا علي عن فيلم “Swan Song”

بنديكت كومبرباتش عن فيلم “The Power of the Dog”

ليوناردو دي كابريو عن فيلم “Don’t Look Up”

ستيفن جراهام عن فيلم “Boiling Point”

ويل سميث عن فيلم “الملك ريتشارد – King Richard”

أفضل ممثلة مساعدة

كايتريونا بالف عن فيلم “Belfast”

جيسي باكلي عن فيلم “الابنة المفقودة – The Lost Daughter”

أريانا ديبوز عن فيلم “West Side Story”

آن دود عن فيلم “Mass”

أنجانو إليس عن فيلم “الملك ريتشارد – King Richard”

روث نيجا عن فيلم “Passing”

أفضل ممثل مساعد

مايك فيست عن فيلم “West Side Story”

سياران هيندز عن فيلم “Belfast”

تروي كوتسور عن فيلم “Coda”

وودي نورمان عن فيلم “C’mon C’mon”

جيسي بليمونز عن فيلم “The Power of the Dog”

كودي سميت ماكفي عن فيلم “The Power of the Dog”

أفضل موسيقى تصويرية

Being the Ricardos

Don’t Look Up

Dune

The French Dispatch

The Power of the Dog