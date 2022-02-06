الترشيحات النهائية لجوائز البافتا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون بافتا – Bafta عن قوائم الترشيحات النهائية الكاملة حيث تصدر فيلم “Dune” القائمة بـ 11 ترشيحًا، يليه فيلم “The Power of the Dog” من إخراج جين كامبيون بـ 8 ترشيحات، وفيلم “Belfast” لـ كينيث براناغ على 6 ترشيحات.
وكانت الأكاديمية قد أعلنت مؤخراً في بيان لها، أنها لن تمنح جوائز فخرية في حفل توزيع جوائز هذا العام، الذي سيجري يوم الأحد في 13 آذار/مارس 2022.
وأوضحت اللجنة في البيان أن اختيار الفنانين المكرّمين سيتم بعد تدقيق وفحص شديدين، نتيجة الانتقادات التي طالتها في وقت سابق بعد منحها جائزة للفنان البريطاني نويل كلارك، المتهم بسوء السلوك والتصرف، على الرغم من نفيه ذلك.
كما ورد في البيان: “نظراً للوقت اللازم لتنفيذ توصيات هذه المراجعة بشكل صحيح، فإن هذه الجوائز غير التنافسية، بما في ذلك الزمالة، لن تكون جزءاً من جوائز الأفلام أو حفلات توزيع جوائز الترفيه لهذا العام (2022)؛ لكننا سنقدم جوائز خاصة في حفل توزيع جوائز التلفزيون الخاص بنا في أيار (مايو) المقبل”.
وهذه قائمة الترشيحات الكاملة لجوائز بافتا 2022:
أفضل فيلم
Belfast
Don’t Look Up
Dune
Licorice Pizza
The Power of the Dog
الأفلام البريطانية المتميزة
After Love
Ali & Ava
Belfast
Boiling Point
Cyrano
Everybody’s Talking About Jamie
House of Gucci
Last Night in Soho
No Time to Die
Passing
أفضل فيلم بلغة غير الإنجليزية
Drive My Car
The Hand of God
Parallel Mothers
Petite Maman
The Worst Person in the World
أفضل فيلم وثائقي
Becoming Cousteau
Cow
Flee
The Rescue
Summer of Soul
أفضل فيلم رسوم متحركة
Encanto
Flee
Luca
The Mitchells vs the Machines
أفضل مخرج
Aleem Khan عن فيلم “After Love”
Ryûsuke Hamaguchi عن فيلم “Drive My Car”
أودري ديوان عن فيلم “Happening”
بول توماس أندرسون عن فيلم “Licorice Pizza”
جين كامبيون عن فيلم “The Power of the Dog”
جوليا دوكورناو عن فيلم “Titane”
أفضل سيناريو
آرون سوركين عن فيلم “Being the Ricardos”
كينيث براناغ عن فيلم “Belfast”
آدم مكاي “Don’t Look Up”
زاك بالين عن فيلم “الملك ريتشارد – King Richard”
بول توماس أندرسون عن فيلم “Licorice Pizza”
أفضل سيناريو مقتبس
سيان هيدر عن فيلم “Coda”
Ryûsuke Hamaguchi عن فيلم “Drive My Car”
إريك روث ، جون سبايهتس ، دينيس فيلنوف عن فيلم “Dune”
ماجي جيلنهال عن فيلم “The Lost Daughter”
جين كامبيون عن فيلم “The Power of the Dog”
أفضل ممثلة
ليدي جاجا عن فيلم “House of Gucci”
الانا حاييم عن فيلم “Licorice Pizza”
إميليا جونز عن فيلم “Coda”
ريناتي رينزفي عن فيلم “أسوأ شخص في العالم – The Worst Person in the World”
جوانا سكانلان عن فيلم “After Love”
تيسا طومسون عن فيلم “Passing”
أفضل ممثل
عديل أختار عن فيلم “Ali & Ava”
ماهرشالا علي عن فيلم “Swan Song”
بنديكت كومبرباتش عن فيلم “The Power of the Dog”
ليوناردو دي كابريو عن فيلم “Don’t Look Up”
ستيفن جراهام عن فيلم “Boiling Point”
ويل سميث عن فيلم “الملك ريتشارد – King Richard”
أفضل ممثلة مساعدة
كايتريونا بالف عن فيلم “Belfast”
جيسي باكلي عن فيلم “الابنة المفقودة – The Lost Daughter”
أريانا ديبوز عن فيلم “West Side Story”
آن دود عن فيلم “Mass”
أنجانو إليس عن فيلم “الملك ريتشارد – King Richard”
روث نيجا عن فيلم “Passing”
أفضل ممثل مساعد
مايك فيست عن فيلم “West Side Story”
سياران هيندز عن فيلم “Belfast”
تروي كوتسور عن فيلم “Coda”
وودي نورمان عن فيلم “C’mon C’mon”
جيسي بليمونز عن فيلم “The Power of the Dog”
كودي سميت ماكفي عن فيلم “The Power of the Dog”
أفضل موسيقى تصويرية
Being the Ricardos
Don’t Look Up
Dune
The French Dispatch
The Power of the Dog