كيم كارداشيان تشنّ هجومًا عنيفًا على كانييه ويست: “مهووس بالسيطرة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرجت نجمة تلفزيون الواقع كيم كرداشيان عن صمتها، لترد على انتقادات طليقها النجم الأمريكي كانييه ويست، بعد ظهور ابنتهما نورث، البالغة من العمر 8 أعوام، على تطبيق الـ “تيك توك”.

ووصفت النجمة البالغة من العمر 41 عاماً طليقة مغني الراب البالغ من العمر 44 عاماً بأنه مهووس بالسيطرة.

ونشرت النجمة عبر خاصية الستوري في إنستغرام بياناً خاصاً بالموضوع، كتبت خلاله :”كانييه يستمر بمهاجمتي في المقابلات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، هذا في الواقع أكثر ضرراً من ظهور ابنتي في أي فيديو على تيك توك، بصفتي والدتها ومقدمة الرعاية الأولى لأطفالنا، أنا أبذل كل ما في وسعي لحماية ابنتنا مع السماح لها أيضاً بالتعبير عن إبداعها في الوسط الذي ترغب فيه مع إشراف الكبار؛ لأنه يجعلها سعيدة”.

وأضافت :”الطلاق في حد ذاته أمر صعب على أطفالنا، وهوس كانيي بمحاولة السيطرة والتلاعب بوضعنا بشكل سلبي وعلني يسبب المزيد من الألم للجميع”.

وتابعت البيان بالقول: “كل ما أردته منذ الانفصال هو أن تجمعنا علاقة صحية وداعمة من أجل أطفالنا الأربعة”.

وختمت حديثها بالقول: “أشعر بالحزن أن كانييه يجعل خطواتي في الموضوع مستحيلة. أتمنى أن نتعامل بالأمور المتعلقة بأطفالنا على انفراد، وآمل أن يتمكن أخيراً من الرد على المحامي الثالث الذي كان لديه في العام الماضي لحل أي مشاكل بشكل ودي”.

وكان كانييه ويست قد كتب سابقاً: “منذ الطلاق وأنا أحتاج إلى معرفة ما يجب أن أفعله بشأن ظهور ابنتي على تيك توك ضد إرادتي؟”.

وكانت كيم كرداشيان قد انفصلت منذ نحو العام، وتحديداً في فبراير/ شباط المنصرم، عن النجم كانييه ويست، حيث تقدمت بطلب طلاق، مشيرة إلى “اختلافات لا يمكن حلها”، وتبلغ ثروة كانيي 6.6 مليار دولار، والغالبية العظمى من ثروته مرتبطة بأعماله في مجال الملابس وليس الفن.