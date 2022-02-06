مي عمر “ملكة” في ثاني بطولة مطلقة لها في الدراما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الممثلة المصرية مي عمر لتقديم عمل درامي جديد خلال الفترة القادمة، وهو بعنوان “ملكة المسرح”، ويعتبر البطولة الثانية لها بعد أن قدمت مسلسل “لؤلؤ”، والذي شاركها بطولته محمد الشرنوبي وإدوارد وأحمد زاهر ويجري حالياً اختيار الأبطال المشاركين في المسلسل الجديد تمهيداً لبدء التصوير.

وقالت مي عمر: أستعد حالياً لبدء تصوير الفيلم السينمائي «بنات رزق»، والذي تشاركني بطولته شيرين رضا، وأروى جودة، وسيناريو وحوار كريم شيرين، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني، وتدور أحداثه في قالب تشويقي، ومن المقرر أن يتم تصويره في العديد من الدول الأوروبية والعربية من بينها فرنسا، وجورجيا، وتجسد فيه دور فتاة تحتال على الآخرين، وتدور أحداث العمل حول 4 بنات تربطهن قرابة، وتعيش كل منهن في بلد مختلف، ومع تتابع الأحداث تعمل المربية الخاصة بهن على تجميعهن مرة أخرى لكي تقوم بعملية سطو.

وأضافت مي عمر أنها قاربت على الانتهاء من تصوير فيلم “بضع ساعات في يوم ما”، والذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم هشام ماجد، وعائشة بن أحمد، وأحمد السعدني، ومايان السيد، وخالد أنور، ومحمد سلام، وهدى المفتي، وهو مأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، ويكتب السيناريو والحوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، والذي قدم من قبل رواية “هيبتا”، وتدور أحداث الفيلم في خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.

وأشارت إلى أنها تنتظر عرض فيلم “تحت تهديد السلاح”، الذي انتهت من تصويره بالكامل، ويشاركها بطولته حسن الرداد، وفتحي عبد الوهاب، وشرين رضا، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتدور أحداثه حول صاحب معرض سيارات، يُتهم في جريمة قتل ويتم البحث عن ملابسات الجريمة ويتعرض للعديد من المشاكل التي تعرقل حياته، ونرى خلال تطورات الأحداث ما يواجهه وكل من حوله.

وعبَّرت عن سعادتها لاختيارها ضمن أفضل 3 ممثلات في مصر من قبل المركز المصري للبحوث العامة الرسمي لعام 2021، وقالت: منذ بداية مسيرتي المهنية، حصلت على العديد من الجوائز والتقديرات وأحمل كلاً منها بفخر وامتنان، ومع ذلك يجب أن أعترف بأن هذه الجائزة خاصة بالنسبة لي بشكل خاص، وهذه الجائزة ضخمة، لأنها انعكاس حقيقي للرأي العام والتصويت من المتابعين.