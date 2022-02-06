أوس أوس ينشر البوستر الدعائي لـ "أحفاد ريا وسكينة".. وهكذا علق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان محمد أسامة (أوس أوس)، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، البوستر الدعائي لمسرحية "أحفاد ريا وسكينة" المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وعلق أوس أوس قائلا: "بسم الله توكلنا على الله، مسرحية أحفاد ريا وسكينة ابتداء من يوم 9 فبراير إن شاء الله على مسرح أبو بكر الشدي بموسم الرياض".

ويستمر عرض المسرحية بموسم الرياض لمدة 4 أيام، إذ يبدأ عرضها يوم 9 فبراير وتستمر حتى 12 فبراير.

مسرحية "أحفاد ريا وسكينة" بطولة: ياسمين رئيس، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أوس أوس، لبنى ونس، أحمد كشك، علاء زينهم، ومن تأليف مصطفى حسن وأحمد شاكر، وإخراج سامح بسيوني