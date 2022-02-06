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توقعات إيهاب فهمي لمباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا (خاص)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان إيهاب فهمي، عن توقعاته لمباراة المنتخب الوطني أمام منتخب السنغال، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال فهمي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بإذن الله مصر هتكسب 2/1.. واللي هيجيب الهدفين محمد صلاح ومحمد شريف.. وكلنا أمل في رجالتنا إنهم ياخدوا البطولة إن شاء الله".

يذكر أن منتخب مصر فاز في المباراة الماضية بالدور نصف النهائي على نظيره الكاميروني، بركلات الترجيح بنتيجة 3/1، ليتأهل بعدها لنهائي أمم إفريقيا، بينما فاز منتخب السنغال على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 3/1 ليتأهل أيضا إلى المباراة النهائية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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