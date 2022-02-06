انتظارك كان صعب.. دنيا بطمة تنعى الطفل "ريان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة المغربية دنيا بطمة، على وفاة الطفل ريان بعد نجاح فرق الإنقاذ في المغرب مساء السبت في إخراجه بعدما سقط في بئر يوم الثلاثاء الماضي، بعد جهود مكثفة من السلطات المغربية لإنقاذ الطفل

وكتبت "دنيا" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: انتظارك كان صعب، ورحيلك كان أصعب الله يرحمك حبيبي ويصبر قلب ميمتك وباباك، إنا لله وإنا إليه راجعون، دعواتكم له.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي المغربي، أنه على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان أورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالاً هاتفيًا مع خالد أورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر.

وسقط الطفل "ريان" في بئر عمقه 32 مترًا يوم الثلاثاء الماضي، قرب مدينة شفشاون شمالي المغرب.