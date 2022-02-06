12 نجما خطفهم الفن من كرة القدم.. بينهم من لعب في الأهلي والزمالك واحترف بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أنظار الملايين حول العالم تتجه مساء اليوم الأحد، صوب العاصمة الكاميرونية ياوندي، التي تحتضن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بين المنتخب الوطني المصري صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة برصيد 7 ألقاب، والمنتخب السنغالي الذي يبحث عن اللقب الأول في تاريخه.

هذه المناسبة استدعت منّا الحديث عن الكثير من نجوم الفن المشاهير، الذين كانت بدايتهم من خلال كرة القدم قبل أن تخطفهم الأضواء نحو الوسط الفني، رغم أن بعضهم لعب في أندية كبيرة مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي، بل بعضهم احترف في أندية خارج مصر. وإليك هؤلاء:

نور الشريف

النجم الكبير الراحل نور الشريف تم اختياره للعب رسميا في صفوف نادي الزمالك ضمن الناشئين في جيل العمالقة حمادة إمام ويكن حسين وغيرهما، قبل أن يرى أنه من الأفضل أن يكون ممثلاً فتوجه إلى المسرح ومنه إلى التمثيل، ومن بين أشهر أعماله فيلم "غريب في بيتي" والذي قدّم خلاله شخصية لاعب كرة القدم بنادي الزمالك "شحاتة أبو كف".

أحمد صلاح حسني

النجم أحمد صلاح حسني بدأ حياته كلاعب كرة قدم بالنادي الأهلي، وتدرج بين صفوف الفريق منذ طفولته إلى شبابه، ولعب ضمن المنتخب المصري، وسرعان ما خاض تجربة الاحتراف، فلعب لأندية بالدوري الألماني والسويسري والتركي والصيني، واكتفى بما حققه في كرة القدم عام 2008 واتجه للتلحين الموسيقي، مع كبار نجوم الغناء، وأبرزهم عمرو دياب ومحمد حماقي، قبل أن يتجه للتمثيل.

أحمد السقا

الفنان أحمد السقا بدأ حياته لاعبا لكرة القدم في صفوف النادي الأهلي، ووصل إلى فريق تحت 16 سنة، وبعد ذلك بدأ مشواره الفني.

محمد فؤاد

المطرب محمد فؤاد من بين الفنانين الذين بدأوا مشوارهم الشبابي في مجال كرة القدم، فقد التحق بالنادي الأهلي للناشئين، ولكنه بعد ذلك اختار مجال الفن.

يوسف الشريف

الفنان يوسف الشريف صاحب فيلم "العالمي" الذي أظهر مهاراته الكروية؛ كان لاعبا في بداية حياته في صفوف نادي الجلاء، ثم انتقل إلى النادي الأهلي، قبل أن يتجه للتمثيل.

تامر حسني

النجم تامر حسني كان في البداية لاعبا لكرة القدم بنادي الزمالك، ثم انتقل إلى النادي الأهلي، قبل أن يتحول للغناء والتمثيل.

أحمد فهمي

الفنان أحمد فهمي كان يلعب كرة القدم في النادي الأهلي منذ كان عمره 8 سنوات، واستمر كذلك لمدة 3 سنوات، وتدرب تحت قيادة فوزي سكوتي، ورحل بسبب عدم قناعة الثنائي صفوت عبد الحليم وعلي الحلو بقدراته الكروية، حيث انتقل لنادي الزمالك ومنه لنادي الصيد، وختم مسيرته الكروية في عمر 19 عاما بنادي الشرقية للدخان.

حسن شاكوش

مطرب المهرجانات حسن شاكوش كان لاعب كرة قدم في النادي الإسماعيلي، ثم انتقل للمصرية للاتصالات، ثم الداخلية، قبل أن ينتقل للنادي الأهلي، ثم يتوقف نهائيًا عن احتراف الكرة، ويتوجه لغناء المهرجانات، وكان مثله الأعلى اللاعب إبراهيم سعيد.

كريم فهمي

الفنان كريم فهمي لعب لنادي الزمالك 9 سنوات، ثم للنادي الأهلي عامين من فترة البراعم حتى مرحلة الناشئين، وانضم لمنتخب الناشئين الذي كان يدربه وقتها الكابتن إبراهيم يوسف نجم الزمالك الراحل.

نبيل شعيل

المطرب الكويتي نبيل شعيل بدأ مشواره كحارس مرمى لنادي القادسية الكويتي قبل أن يصبح أحد أهم رموز الطرب الخليجي والكويتي.

راشد الماجد

المطرب السعودي راشد الماجد كانت بدايته لاعبا في صفوف نادي الاتفاق السعودي، ولكنه بعد ذلك سلك طريق الفن.

ظافر العابدين

الفنان التونسي ظافر العابدين بدأ حياته لاعب كرة القدم في نادي الترجي التونسي، وأثناء اللعب أصيب بشكل بالغ أبعده عن الملاعب عامين، فاتجه خلال العامين لدراسة علم "الحاسوب"، وأثناء الدراسة عمل عارض أزياء في وكالة متروبوليتان الباريسية الشهيرة، وفي نفس الوقت مساعدًا للمخرج التونسي المنصف ذويب، ومنها انطلق إلى عالم التمثيل.