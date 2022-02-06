"ولا في غيره يفرحني".. كيف علّق محمد عز على تأهل الأهلي لنصف نهائي مونديال الأندية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق الفنان محمد عز، على فوز النادي الأهلي بأولى مبارياته في مشوار كأس العالم للأندية، على فريق مونتيري المكسيكي، بنتيجة هدف دون رد، وتأهله لمواجهة فريق "بالميراس" بنصف نهائي مونديال الأندية.

وكتب عز، عبر حسابه على "إنستجرام": "ولا في غيره يفرحني.. أوووه أهلاوي".

وتغلب الأهلي على فريق مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد آل نهيان بأبو ظبي في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: علي لطفي في حراسة المرمى، رامي ربيعة – محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمد هاني في الدفاع أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر في الوسط، و حسين الشحات - طاهر محمد طاهر في الهجوم.