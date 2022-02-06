"نتذكره دايما بكل خير".. إلهام شاهين تحيي الذكرى الأولى لوفاة عزت العلايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أحيت الفنانة إلهام شاهين، الذكرى الأولى لوفاة الفنان عزت العلايلي التي وافقj يوم السبت 5 فبراير.

وكتبت إلهام، عبر حسابها على "إنستجرام": "ذكرى وفاة الفنان الكبير الغالي على قلوبنا جميعا عزت العلايلي.. نتذكره دايمًا بكل الخير وندعو له بالرحمة.. ربنا يجعل مثواه الجنة يا رب".

يذكر أن محمود العلايلي، كان قد أعلن خبر وفاة والده الفنان عزت العلايلي في 5 فبراير 2021، عن عمر ناهز 86 عاماً.

وقدم العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية، أبرزها "الأرض" و"الإختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدم أدوارا بارزة في التليفزيون كذلك.

وكانت آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل "قيد عائلي"، وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين.