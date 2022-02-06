لقّبت بـ”العندليب”.. وفاة إحدى أكبر الرموز الثقافية في الهند

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 فبراير 2022 10:08 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم الأحد، وفاة لاتا مانجيشكار إحدى أكبر الرموز الثقافية في الهند والمغنية التي حددت الموسيقى والألحان لأجيال.

ولم يتم إعلان سبب وفاة مانجيشكار عن عمر يناهز 92 عاما. وكانت مانجيشكار قد نقلت إلى المستشفى في 11 يناير كانون الثاني بعد اكتشاف إصابتها بوباء كوفيد-19، وفقا لما ذكرته رويترز.

وبدأت مانجيشكار مشوارها في الغناء في سن المراهقة ولمدة 73 عاما غنت خلالها أكثر من 15 ألف أغنية بنحو 36 لغة وأطلق عليها لقب “العندليب”.

وذكرت “إيه.إن.آي”، الشريكة في تلفزيون رويترز، نقلاً عن مصادر حكومية، أنه تم إعلان الحداد العام لمدة يومين وتنكيس الأعلام.

وقال مودي على تويتر” أشعر بحزن يعجز الكلام عن وصفه”. وأضاف أن “لاتا ديدي اللطيفة والحنونة رحلت عنا. ستترك فراغا في بلدنا لا يعوض. سوف تتذكرها الأجيال القادمة على أنها نصير للثقافة الهندية وكان لصوتها الشجاع قدرة لا مثيل لها على إبهار الناس”.