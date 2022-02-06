شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني وأنغام وصابر الرباعي ينعون الطفل المغربي ريان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من النجوم والفنانين على تقديم واجب العزاء والدعم للشعب المغربي، بعد وفاة الطفل ريان، بعد خروجه بلحظات من البئر الذي ظل حبيسه لمدة خمسة أيام متواصلة، حيث نشر النجم تامر حسني، صورة للطفل الراحل، عبر الاستوري الشخصي بحسابه عبر "إنستجرام"، وكتب: "توفي الطفل البطل المغربي، اللهم صبر أهله، كل التقدير لكل شعب المغرب والشعوب العربية اللى وقفت بالدعاء لريان ورجال الإنقاذ الشرفاء اللى حفروا وسهروا الأيام وعملوا كل ما بوسعهم لإنقاذ هذا الطفل الملاك اللى ربنا اختار له الأفضل وحفظه عنده في جناته الواسعة، إنا لله وإنا إليه راجعون".



تامر حسن

بينما نشرت النجمة أنغام، صورة للطفل المغربي الراحل عبر استوري انستجرام الخاص بها، وكتبت "لا حول ولا قوة إلا بالله في الجنة بإذن الله يا ابني"، كما قدم النجم صابر الرباعي واجب العزاء ونشر صورة للطفل الراحل عبر "إنستجرام"، وكتب: "الله يرحمه ويكون من طيور الجنة إن شاء الله، كل عزائي لأهله وإلى الشعب المغربي وأنا لله وأنا إليه راجعون".



انغام



صابر الرباعي

وعلى أثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر.

وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب جلالة الملك، نصره الله، عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، في فقدان فلذة كبدهم.

وقد أكد جلالته، بأنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.

كما عبر جلالته، حفظه الله، عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات والقوات العمومية، والفعاليات الجمعوية، وللتضامن القوي، والتعاطف الواسع، الذي حظيت به أسرة الفقيد، من مختلف الفئات والأسر المغربية، في هذا الظرف الأليم.