شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يُحيى 10 حفلات غنائية في 10 ولايات أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب عمر كمال، للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في جولة غنائية يحيى خلالها عدد من الحفلات خلال هذه الفترة، حيث نشر على صفحته الرسمية صورة له وعلق عليها قائلا: "توكلت على الله إلى أمريكا 10 حفلات في 10 ولايات".





وكان قد طرح مؤخرا مطرب المهرجانات عمر كمال الأغنية الكاملة الجديدة "بحبك" والتى أهداها الفنان أحمد العوضى للنجمة ياسمين عبد العزيز، بمناسبة عيد ميلادها، ونشر كمال الفيديو الكامل للأغنية عبر يوتيوب، والتى جاءت من كلمات الشاعر محمود عليان.

وأهدى الفنان أحمد العوضى لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز أغنية بمناسبة عيد ميلادها، خلال الاحتفال بعيد ميلادها أول أمس الأحد غناها المطرب عمر كمال.

وتقول كلمات الأغنية "بحبك كلمة توصف إيه في إحساسي.. يا أغلي الناس يا ست الكل تاج راسي.. ده أنا لو عنك اتكلم سنين وسنين يعدي العمر وأنا بوصف إحساسي.. أنا لو عليا أجبلك من القمر حتة.. لو عليا أخد من عمري واديلك.. واجلبلك قلبي ده هدية".

يذكر أن عمر كمال قد قام بعمل جولة غنائية خلال الفترة الأخيرة، فبعد إحيائه حفلاته فى السعودية والعراق وتونس وإسبانيا، طار عمر كمال إلى الأردن لإحياء حفل هناك، حيث نشر المطرب صور من الطائرة علي الإنستجرام الخاص به وعلق عليها بـ " توكلت على الله .. إلى الأردن .