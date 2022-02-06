شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس وأصالة وجنات ينعون الطفل المغربى ريان بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الإعلامية إسعاد يونس على نعي الطفل المغربى ريان بكتابة: "وجع قلب… الله يرحمه ويربط على قلب أهله ويصبرهم"، في حين كتبت الفنانة كندة علوش عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام": "الله اجعله طيراً من طيور الجنة، وصبر قلب والدته".



اسعاد يونس

وكتبت المطربة المغربية جنات: "رحمك الله يا ريان، إنا لله وإنا إليه راجعون".



جنات

كما كتبت المطربة أصالة: "كأن بوقوعه حكمه وبانتظارنا حكمه ودعاءنا حكمه وبرحيله أكيد حكمه .. لأوّل مرّة بتتوحّد المشاعر رغم اندفاعها وقوّتها .. وكأنّ الرساله بتقول فينا كلنا نحسّ متل بعض وقدّ بعض وماحدا أقلّ وماحدا أكتر .. كلنا دعينا وكلنا تمنّينا وكلنا بكينا".



اصالة

وكان أعرب جلالة الملك، نصره الله، عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، في فقدان فلذة كبدهم.

وقد أكد جلالته، بأنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.