شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للسينما يقيم ورشة مدرسة الديكور السينمائى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز ورشة "مدرسة الديكور السينمائي" مجانًا للهواة بمركز ثروت عكاشة الثقافي الذي يشرف عليه الكاتب مجدي الشحري يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 فبراير في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويحاضر بالورشة مهندس الديكور "شادي العناني" وتحتوي المحاضرات على الجوانب الرئيسية لتصميم الديكور السينمائي والإخراج الفني، من تحليل السيناريو والتفسير، إلى مهارات البحث، وتطوير المفاهيم، وأساليب التصميم، وإيجاد طرق مثيرة للاهتمام لتقديم الأفكار والمواد المختلفة من ماتريال لبناء ديكورات للأفلام والمسلسلات والبرامج والإعلانات.

يذكر أن ورشة الديكور السينمائي يقدمها المركز القومي للسينما للهواة ومحبي فن الديكور كدعم للشباب ومحبي السينما وذلك بمركز ثروت عكاشة بمدينة الفنون بالهرم.