هبة مجدي جذابة وروجينا أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هبة مجدي

نشرت الفانة هبة مجدي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

بلقيس فتحي

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا أنيقًا من اللون الأزرق.

رزان مغربي

نشرت المذيعة اللبنانية رزان مغربي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا قصيرًا.

روجينا

نشرت الفنانة روجينا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة لامعة أنيقة.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود أنيق.

محمد مكاوي

نشر الفنان محمد مكاوي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيه من داخل البحر.

مي فاروق

نشرت المطربة مي فاروق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

نوال الكويتية

نشرت الفنانة الكويتية نوال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان من الريش.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.