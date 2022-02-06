"ما دايم إلا وجه الله".. غادة عبدالرازق تعلق على وفاة الطفل ريان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة غادة عبدالرازق، على وفاة الطفل ريان بعد نجاح فرق الإنقاذ في المغرب مساء السبت في إخراجه بعدما سقط في بئر يوم الثلاثاء الماضي، بعد جهود مكثفة من السلطات المغربية لإنقاذ الطفل.

وكتبت غادة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ما دايم إلا وجه الله.. ريان".

وأفاد بلاغ للديوان الملكي المغربي، أنه على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان أورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالاً هاتفيًا مع خالد أورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر.

ونقل التلفزيون المغربي عن بيان الديوان الملكي، قوله، إن الملك محمد السادس، كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيًا مرضيًا.

وسقط الطفل ريان في بئر عمقه 32 مترًا يوم الثلاثاء الماضي، قرب مدينة شفشاون شمالي المغرب.

وتقدمت مساء السبت، سيارة إسعاف قرب فتحة النفق، تمهيدًا لإخراج الطفل، وسط انتشار أمني مكثف لمنع التدافع لحظة خروج الطفل.

وخاضت فرق الإنقاذ المغربية، جهودها لإتمام عملية معقدة على أمل إغاثة الطفل، ومدت فرق الإغاثة بدون توقف، الطفل بأنابيب الأوكسجين.

وأحضرت السلطات المغربية، سيارة إسعاف وطائرة مروحية مجهزة للإنعاش، من أجل نقل الطفل ريان إلى المستشفى على وجهة السرعة، بمجرد التمكن من إخراجه.