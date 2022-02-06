شيماء يونس تكشف توقعاتها لمباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة شيماء يونس، عن توقعاتها لمباراة المنتخب الوطني أمام منتخب السنغال، المقرر إقامتها غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقالت شيماء، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إن شاء الله مصر هتكسب 3/صفر.. واللي هيجيبهم نجمنا محمد صلاح ونجمنا تريزيجيه، ويا رب يوفق لاعيبتنا في ماتش بكرة ويفرحونا بالكأس".

يذكر أن منتخب مصر فاز في المباراة الماضية بالدور نصف النهائي على نظيره الكاميروني، بركلات الترجيح بنتيجة 3/1، ليتأهل بعدها لنهائي أمم إفريقيا، بينما فاز منتخب السنغال على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 3/1 ليتأهل أيضا إلى المباراة النهائية.