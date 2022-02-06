شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق في أحلي كلام: أعشق الإسكندرية وكانت مأساة أن أتركها وأعيش بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد رزق، إنه لديه ثلاثة أولاد، هم: عمر ويحيي وحمزة، وهم مختلفون عن بعضهم البعض تماما، على الرغم من أنهم تربوا في نفس المنزل ونفس البيئة، ولكن كل منهم مختلف عن الآخر، فحمزة عاقل وعمر مشاغب ويحيي يعتبر كيوت ومدلل، وتابع هناك الكثيرون يتخيل أنني كنت أتمني بنت، ولكن في الحقيقي هذا الموضوع لم يشغلني لحظة، ولكن الواقع يقول إن الولد هو العزوة بالفعل.

وقال أحمد السعدني، أثناء الجزء الثاني من استضافته مع الفنان أحمد رزق في برنامج "أحلي كلام"، والذي يذاع علي قناة الحياة، إن لديه ولدين هم عبد الله وياسين، وعبد الله أصبح في مرحلة لا بد أن نكون أصدقاء، وهذا ما حدث بالفعل، بعكس ياسين ما زال صغير، وعبد الله يبوح لي بأسرار كثيرة وأحيانا أتفاجأ منها ولكن لا أستطيع أخذ رد فعل عنيف، ولكني أتناقش معه، ومن جانبه أكد رزق أن عبد الله ابن السعدني نسخة منه في الشكل وفي الطباع.

وكشف أحمد رزق، خلال اللقاء، عن علاقته بالإسكندرية، حيث قال رزق: إسكندرية بها حالة لا توصف، لا تشعر بها إلا إذا ذهبت إليها، والذي يعيش في إسكندرية يكون صعبا عليه تركها والعيش في مكان آخر، فكان بالنسبة لي مأساة أن أتركها وأعيش في القاهرة وأخذت وقتا طويلا حتى أتأقلم، فإسكندرية في قلب كل إسكندراني، وعند كل شخص لها مكانة خاصة.