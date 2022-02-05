شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يحضر لأغنية جديدة فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر النجم مصطفى كامل أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب من كلماته وتوزيعه وألحان حسين محمود ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة كما أكد في تصريحات لـ"الخليج 365".

وطرح مؤخرًا مصطفى كامل، ثامن أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، والتى تحمل اسم "اتعلمت من الليالى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر أحمد جودة.

وطرح قبلها مصطفى كامل، سابع أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، والتى تحمل اسم "اسكت" من كلماته وألحأنه وتوزيع تامر صقر، وقبلها طرح أغنية "حلوة حياتى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير.

يذكر أن ألبوم "وجع قلبى" يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية وأحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.