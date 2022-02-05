شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدني: أحمد رزق بارع في الطبلة والصفة المشتركة بيننا هي الطيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد السعدني أثناء الجزء الثاني من استضافته مع الفنان أحمد رزق في برنامج "أحلى كلام" الذي يقدمه الفنان أحمد فهمي ويذاع على قناة الحياة، أن الفنان أحمد رزق بارع في الطبلة، وأكد أحمد رزق ذلك حيث قال، الطبلة موهبة بالنسبة لي منذ الصغر، ولم يعلمها لي أحد ولكن علمت نفسي بنفسي، مثلها مثل السواقة، فأتذكر أول مرة اشتريت عربية ولم يسبق لي السواقة، وقررت أن أسافر للإسكندرية ومنذ تلك اللحظة وأنا بارع في السواقة.

وأضاف الفنان أحمد السعدني، أن الصفة المشتركة بينه وبين أحمد رزق هي الطيبة، ومن جانبه أكد أحمد رزق أن أحمد السعدني يختلف عنه في أنه لا يحب المجاملة وصريح لأبعد الحدود بعكسي دائما أحاول أن أقول رأيا بشكل مجامل نوعا ما حتى لا يغضب مني أحد.

وكشف السعدني عن أكثر الأدوار اللي يحبها لأحمد رزق قائلا، فيلم مافيا ومسلسل العار، وقال رزق عن أكثر الأدوار التي يحبها للسعدني، أن هناك العديد من الأدوار أبدع فيها مثل فيلم ساعة ونص ومسلسل الكبريت الأحمر.

وأكد السعدني أنه قبل الكبريت الأحمر كان لا يؤمن بالسحر والتعاويذ ولكن بعد المسلسل بدأ يشعر أنه حقيقي.

وتابع: أثناء المسلسل حدث موقف غريب فكان هناك مشهد من المفترض مكتوب على مرآة الحمام جمل بالدم وبعد انتهاء التصوير حاولوا أن يذيلوا الجمل بكل الطرق ولكن كل المحاولات باءت بالفشل وفي النهاية قاموا بتغيير المرأة، الغريب أن الشخصين اللذين كانا يحاولان إزالة الجمل أحدهما تعرض لحادث والثاني سقط من فوق السلم.