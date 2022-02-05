شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سليمان: أنا خارج مصر حاليًا وأشارك فى موسم رمضان بمسلسل "ظل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم جمال سليمان لـ"الخليج 365"، أنه يخوض السباق الرمضانى من خلال مسلسل يحمل عنوان "ظل"، وهو الاسم النهائى للعمل، لافتًا إلى أنه سيبدأ تصويره الأيام المقبلة، بعد انتهاء معاينة الديكورات والعمل سورى لبنانى، حيث يجسد دور مصمم أزياء، موضحًا أن قصة العمل ممتعة وتدور أحداثها في إطار اجتماعي درامي، لافتًا إلى وجود كوكبة متميزة من نجوم الوطن العربي

ويعرض حاليًا في دور العرض، للفنان جمال سليمان فيلم "الكاهن"، مع العديد من النجوم ومنهم الفنانة التونسية درة، والفنان المصري محمود حميدة، والفنان الأردني إياد نصار، والفنان حسين فهمي، والفنان محسن محيي الدين، والفنان فتحي عبد الوهاب، والفنانة الشابة ثراء جبيل، والفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.

وكانت آخر أعمال الفنان جمال سليمان مسلسل "الطاووس"، الذي عرض في رمضان الماضي 2021، وحقق من خلاله نجاحاً كبيرا وشاركته في البطولة الفنانة سهر الصايع وسيدة المسرح سميحة أيوب.