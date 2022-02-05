شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي تنشر رسالة من أفغانستان تندد بمضايقات طالبان على الفتيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نددت النجمة العالمية انجلينا جولي، بسيطرة حركة أفغانستان على الحكم ومضايقتها للسيدات، حيث نشرت منذ قليل رسالة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، من إحدى الفتيات المتضررة من مضايقات حركة طالبان، وكتبت: "أرسلت لي شابة في أفغانستان رسالة، وأنا أحمي هويتها، لكنها لم تكن قادرة على العودة إلى المدرسة منذ استيلاء طالبان على السلطة.

وجاءت رسالتها كالتالي: "قد لا أكون قادرة على الخروج مرة أخرى أو حتى التحدث لأنني فتاة، أشعر أنه ليس للمرأة الحق في التحدث أو طرح وجهة نظرها، تنتزع منهم حقوق المرأة ولا يجوز لها فعل أي شيء في البلاد، قبل بضعة أسابيع عندما اعتقلت طالبان امرأتين من النساء اللاتي رفعن أصواتهن للمطالبة بحقوق المرأة والحرية، فكرت أن هذه هي النهاية وقد لا أتمكن أبدًا من الخروج مرة أخرى أو حتى أن أكون قادرًا على ذلك لأتحدث كأنني فتاة ".

وأضافت جولي على الرسالة تعليقها كالتالي: "يرجى تتبع ما يحدث في أفغانستان، حيث يتم أخذ الشابات من منازلهن ليلاً تحت تهديد السلاح وإخفائهن، ويتم فرض قيود جديدة على حرية النساء والفتيات يومًا بعد يوم، الرجاء المساعدة في ضمان عدم نسيانهم".