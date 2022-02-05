شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يحتفل بعيد ميلاد ابنته دنيا: بالنسبة لي عيد ميلاد الدنيا بكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان صلاح عبد الله على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته دنيا من خلال حسابه على موقع إنستجرام، وذلك عبر بوست على موقع إنستجرام كتب فيه رسالة إليها قائلاً: "بالنسبة ليا على فكرة عيد ميلاد الدنيا بكرة".



صلاح عبد الله ودنيا ابنته

وكان الفنان القدير صلاح عبد الله أعرب أمس عن حزنه الشديد لرحيل صديقه الفنان والمخرج المسرحى الكبير جلال الشرقاوى، الذى توفى متأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه عمل معه فى مسرحه لمدة 6 سنوات، وكان قلبه مليئا بالإيمان والطيبة والخير.

ونشر صلاح عبد الله، صورة له مع الفنان الراحل، صحبها بتعليق: "وزى ما يكون الحزن قال لى معقولة تنام فرحان وتقوم فرحان وأسيبك.. لأ لازم تعرف إن حبيبك أستاذك أستاذ الأساتذة اللى عشت فى مسرحه 6 سنين كاملين مُعَزز مُكرَّم وقربت منه قوى وشفت قلبه المليان بالإيمان والطيبة والخير، وماشفتش منه غير كل الحب والحنية، أرجوكم الفاتحة والدعاء فى هذه الجمعة الطيبة المباركة للعملاق الأستاذ جلال الشرقاوى".