شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يكرم خالد حماد وفاطمة بن سعيدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن المكرمين فى الدورة الثامنة من المهرجان، والتى تقام فى الفترة من 10 حتى 16 فبراير الجاري، ويكرم المهرجان خلال هذه الدورة الموسيقار المصرى خالد حماد والممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان.

ووقع اختيار إدارة المهرجان على الموسيقار خالد حماد نظراً لتاريخه الفنى الكبير، فهو ملحن ومؤلف موسيقى مصري، نال العديد من الجوائز المحلية والعالمية والعديد من التكريمات عن مشواره الفنى الحافل حيث قام بإعداد الموسيقى التصويرية لأكثر من 60 عمل فني، ومن أشهر أعماله السينمائية أفلام "ضحك ولعب وجد وحب"، "فيلم ثقافي"، "بتوقيت القاهرة"، "سمير وشهير وبهير"، وقدم موسيقى لعدد من أشهر الأعمال الدرامية التلفزيونية، منها "أوان الورد"، "صاحب السعادة"، و"خاتم سليمان".

وخلال رحلة إبداعه الموسيقى استطاع خالد حماد بأسلوب بليغ أن يعبر عن الدراما الكامنة داخل العمل و يجعل الموسيقى جزءًا رئيسيًا من العمل ومعادلاً بصرياً لا غنى عنه، يعبر عن سياقه وشخصياته.

أما الشخصية الثانية التى وقع الاختيار عليها من قبل إدارة المهرجان فهى الممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان، والتى بدأت مشوارها الفنى عام 1972 فى المسرح، وظلت تعمل فى المسرح حتى عام 1987، وقدمت 13 عملا مسرحيا ما بين تونس وباريس وبوسطن وميلانو أغلبها من إخراج فاضل جايبى.

وبداية من عام 1987 بدأت العمل فى السينما وقدمت حتى الآن 47 فيلماً سينمائياً أغلبها فى تونس، إلى جانب بعض الأعمال فى فرنسا، المغرب، الجزائر ومصر، ومن أشهر أفلامها "الحالفاوين" 1990، "صمت القصور" 1994، و"زيزو" 2016، كما قدمت 9 مسلسلات للإذاعة والتلفزيون.

وشاركت الفنانة التونسية الكبيرة فى 13 لجنة تحكيم، فى مهرجانات ما بين تونس، المغرب والجزائر، كما تُوجت بـ 9 جوائز فى المسرح والسينما منها جائزة أفضل ممثلة فى مهرجان المسرح التجريبى بالقاهرة عام 1993.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يقام فى الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، ويشمل خمس مسابقات وهى مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، مسابقة الأفلام الروائية الدولية، مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، مسابقة الأفلام العربية، ومسابقة أفلام الطلبة، كما يشمل المهرجان عدة ورش وندوات خاصة بصناعة السينما.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، مونى محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.