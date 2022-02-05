كريم فهمى يحتفل بعيد ميلاد زوجته: كل سنة وانتى طيبة وكل ما تكبرى تعقلى

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان كريم فهمى على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته من خلال حسابه على موقع إنستجرام، وذلك عبر أكثر من صورة تجمعهما معًا، علق عليها بكتابة: كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتي وتفضلي كده كل ما تكبري تحلوي وتعقلي".

ويستعد الفنان كريم فهمى لتصوير مسلسل جديد بعنوان "أزمة منتصف العمر" من 15 حلقة مع المخرج كريم العدل، للعرض فى شهر رمضان المقبل، ويشاركه البطولة ريهام عبد الغفور وسيد رجب، وجارٍ التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير وعرضه فى النصف الثانى من رمضان.

ويعود كريم فهمى بـ"أزمة منتصف العمر" إلى دراما رمضان بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "ونحب تانى ليه" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وبطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إيهاب فهمى، تارا عماد، إسلام جمال، علا رشدى، إيمان السيد، سليمان عيد، عماد رشاد، سمر مرسى، كارولين خليل، صبا الرافعى، محسن صبرى، اية سليم، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، وفاء سالم، أمنية مغربى.