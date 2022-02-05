توقعات ماجد المصري لمباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت النجم ماجد المصري، عن توقعاته لمباراة المنتخب الوطني أمام منتخب السنغال، المقرر إقامتها غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نهائي كأس الأمم أفريقيا.

وقال ماجد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إن شاء الله هنكسب ماتش السنغال بنتيجة 2/صفر".

وأضاف المصري: "الفرص اللي ضاعت مننا، سواء في ماتش المغرب أو الكاميرون، لو جمعناها هتلاقينا نطلع 2/صفر مرتاح جدا، وإن شاء الله لاعبيتنا لو ظبطوا نفسهم في الماتش الأخير بالبطولة إن شاء الله هنكسب، لأن لاعبيتنا رجالة".

يذكر أن منتخب مصر فاز في المباراة الماضية بالدور نصف النهائي على نظيره الكاميروني، بركلات الترجيح بنتيجة 3/1، ليتأهل بعدها لنهائي أمم إفريقيا، بينما فاز منتخب السنغال على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 3/1 ليتأهل أيضا إلى المباراة النهائية.