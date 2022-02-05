"كزملكاوي منبهر".. كيف علّق عمرو سلامة على فوز الأهلي على مونتيري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق المخرج عمرو سلامة، على فوز النادي الأهلي بأولى مبارياته في مشوار كأس العالم للأندية، على فريق مونتيري المكسيكي، بنتيجة هدف دون رد، وتأهله لمواجهة فريق "بالميراس" بنصف نهائي مونديال الأندية.

وكتب سلامة، عبر حسابه على "تويتر": "كزملكاوي، منبهر بيك يا أهلي، مبروك.. لو اللاعب المصري عنده حاجة بتميزه، هو إنه لما الجمهور يتوقع خسارته بياخدها على كرامته ويصنع المعجزات".

وتغلب الأهلي على فريق مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد آل نهيان بأبو ظبي في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: علي لطفي في حراسة المرمى، رامي ربيعة – محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمد هاني في الدفاع أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر في الوسط، و حسين الشحات - طاهر محمد طاهر في الهجوم.